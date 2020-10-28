С сегодняшнего дня в России начал действовать всеобщий масочный режим

Nikatv.ru

С 28 октября в России начал действовать всеобщий масочный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции. В случае его несоблюдения власти регионов будут вводить дополнительные ограничения.

Соответствующее распоряжение накануне выпустил Роспотребнадзор. Надевать маску нужно при входе в лифт, общественный транспорт, во время поездок на такси, при нахождении на парковке, в местах массового пребывания людей, где одномоментно находятся не менее 50 человек.

В случае нарушения всеобщего масочного режима местные власти введут другие ограничения, предупредили в ведомстве.

Регионам также рекомендовано пересмотреть работу клубов, баров, ресторанов и установить нерабочее время для развлекательных заведений с 23:00 до 06:00, пишет Lenta.ru.

Ранее эпидемиолог и инфекционист Михаил Фаворов спрогнозировал год окончания пандемии коронавируса.