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В России за полгода выявили почти 80 финансовых пирамид

Дмитрий Байков
23 июля, 2020 12:04
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фото: Pixabay

В России за прошедшие полгода Центробанк выявил почти 80 финансовых пирамид. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка РФ Валерий Лях.

По его словам, в первом полугодии текущего года было зафиксировано 77 финансовых пирамид, это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Валерий Лях подчеркнул, что примерно половина финансовых пирамид являются интернет-проектами из-за рубежа. При этом денежные средства они предлагают переводить на те счета и карточки, которые открыты за границей, пишет «РИА Новости».

Ранее глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с инициативой запретить оформление кредитов через банковские мобильные приложения. Соответствующее предложение было направлено главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной.

Свое предложение Курдесов объяснил тем, что участились случаи, когда мошенники, получив доступ к телефону человека, оформляют на его имя кредиты через приложения на гаджетах, а затем обналичивают полученные средства.

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