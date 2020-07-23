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В России хотят запретить оформление кредитов через приложения

Дмитрий Байков
23 июля, 2020 10:45
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фото: Pixabay

Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с инициативой запретить оформление кредитов через банковские мобильные приложения. Соответствующее предложение было направлено главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной.

Свое предложение Курдесов объяснил тем, что участились случаи, когда мошенники, получив доступ к телефону человека, оформляют на его имя кредиты через приложения на гаджетах, а затем обналичивают полученные средства, пишет «Russia Today».

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему, которая позволяет им обманывать пожилых россиян, желающих получить прибавку к пенсии за счет торговли ценными бумагами.

темы
Россия
общество
деньги
кредиты
мошенничество
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