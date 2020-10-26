В России по распоряжению Путина появится институт «добросовестного экспортера»

Pixabay

Правительство России, в рамках работы по трансформации делового климата страны, создаст институт «добросовестного экспортера». Такое поручение по итогам заседания президиума Госсовета дал президент России Владимир Путин.

«Внести в план мероприятий "Трансформация делового климата" изменения, включив в него мероприятие по созданию института "добросовестного экспортера" в целях предоставления такому экспортеру дополнительных преимуществ, обеспечения упрощенного порядка его взаимодействия с органами власти и сокращения административной нагрузки на него», - указано в поручении президента.

Срок исполнения поручения Путина - 1 июня 2021 года, отмечает «ТАСС».

Ранее Путин поручил разработать предложения по дополнительной поддержке детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.