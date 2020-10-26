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Владимир Путин решил позаботиться о детях «уклонистов» от алиментов

Антон Мельников
26 октября, 2020 18:49
1 мин
Новости на Первом Канале
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Правительство РФ должно разработать предложения по дополнительной поддержке детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Об этом распорядился президент России Владимир Путин. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений представить предложения об оказании дополнительной адресной социальной поддержки детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, предусмотрев при этом сохранение мер административной и уголовной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты и уклоняющихся от их уплаты в полном объеме», - сообщается в документе.

Предложения должны быть представлены до 1 августа 2021 года.

Административная и уголовная ответственность за уклонение от уплаты алиментов в полном объеме в новых предложениях будет сохранена, отмечает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что Путин учредил почётное звание «Заслуженный судебный пристав Российской Федерации».

темы
Россия
Владимир Путин
алименты
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