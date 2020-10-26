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В России учреждено почётное звание «Заслуженный судебный пристав Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Установить почетное звание "Заслуженный судебный пристав Российской Федерации"», — говорится в распоряжении Путина, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, звание будет присваиваться высокопрофессиональным работникам органов принудительного исполнения за личные заслуги, проявленные при организации и обеспечении установленного порядка деятельности судов. Кроме того, награда будет присуждаться за заслуги при организации и выполнении межгосударственного розыска, а также осуществлении принудительного исполнения судебных и других актов и другие виды деятельности приставов.

Согласно указу президента, почётное звание может присвоено не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности, отмечают «Ведомости».