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В Москве закрыли еще несколько крупных магазинов

Дмитрий Байков
25 сентября, 2020 15:45
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фото: Pixabay

В Москве за минувшие стуки закрыли еще несколько крупных магазинов за нарушение масочного режима. Об этом сегодня сообщает московский оперштаб со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.

Сообщается, что еще 6 предприятий розничной торговли были закрыты за нарушение масочного режима, в том числе магазины крупных сетей Eurospar и «Пятерочка».

Сотрудники Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводят рейды, выявляют предприятия, которые недобросовестно относятся к масочно-перчаточному режиму. Всего на сегодняшний день в Москве закрыты 49 магазинов, пишут «Известия».

Ранее в Москве закрыли нескольких крупных магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия».

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общество
бизнес
коронавирус
магазины
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