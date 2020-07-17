В августе у агрегаторов такси в России появится новый конкурент

Бизнес

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Агрегатор такси DiDi, которым владеет конгломерат Didi Chuxing из Китая, подыскивает водителей для запуска сервиса в России. Запуск может состояться уже в августе.

Такси-агрегатор DiDi разместил на «Авито» объявление о наборе водителей такси в Казани. Набор проводит OOO «Юником», которая называет себя официальным представителям агрегатора в России. Будущим водителям предлагается доход от 7 тысяч рублей с ежедневными выплатами, автомобиль, свободный выбор заказов и бонусы без комиссий.

Информационное агентство РБК, связавшись с контактом в объявлении, выяснило, что запуск сервиса состоится уже в августе этого года. Точная дата начала работы не уточняется.

Пока агрегатор DiDi будет работать только в Казани, позже возможен запуск в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что в Москве, из-за нарушений во время пандемии, почти две тысячи такси отправили на стоянку.