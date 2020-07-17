Почти две тысячи такси в Москве отправили на стоянку за нарушения во время пандемии
В Москве с начала текущего года почти две тысячи автомобилей такси отправили на спецстоянки за нарушение правил безопасности перевозок. В пресс-службе городского департамента танспорта заявляют, чтот нарушители не проходили медосмотр, а автомобили — техосмотр.
Также среди нарушений встречалось отсутствие опознавательное атрибутики такси и обязательной информации о тарифах и перевозчике в салоне, пишет «Интерфакс».
Свыше половины этих таксистов не имели средств индивидуальной защиты, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что скрыть реальную картину происходящего в столице из-за пандемии коронавируса просто невозможно, так как «у нас небольшой городок-то». Он пояснил, что умерших от COVID-19 пациентов «никуда не спрячешь» и отметил, что теперь россиянам еще долго придется ждать последнего больного, так как это «все равно, что пытаться искоренить грипп или насморк».