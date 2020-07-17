По состоянию на 17 июля 10:30
Заболевших759 203
За последние сутки6 406
Выздоровело539 373
Умерло12 123
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Почти две тысячи такси в Москве отправили на стоянку за нарушения во время пандемии

Анастасия Красильникова
17 июля, 2020 13:42
2 мин
Фото
Фото: Pixabay

В Москве с начала текущего года почти две тысячи автомобилей такси отправили на спецстоянки за нарушение правил безопасности перевозок. В пресс-службе городского департамента танспорта заявляют, чтот нарушители не проходили медосмотр, а автомобили — техосмотр.

Также среди нарушений встречалось отсутствие опознавательное атрибутики такси и обязательной информации о тарифах и перевозчике в салоне, пишет «Интерфакс».

Свыше половины этих таксистов не имели средств индивидуальной защиты, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что скрыть реальную картину происходящего в столице из-за пандемии коронавируса просто невозможно, так как «у нас небольшой городок-то». Он пояснил, что умерших от COVID-19 пациентов «никуда не спрячешь» и отметил, что теперь россиянам еще долго придется ждать последнего больного, так как это «все равно, что пытаться искоренить грипп или насморк».

темы
Москва
такси
пандемия
нарушения
2 мин