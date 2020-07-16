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«У нас небольшой городок-то»: Собянин заявил о невозможности скрыть ситуацию с COVID-19

Анастасия Красильникова
16 июля, 2020 19:52
1 мин
Фото
Фото: Flickr

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что скрыть реальную картину происходящего в столице из-за пандемии коронавируса просто невозможно.

«А вы верите, что в Москве можно что-то скрыть? У нас небольшой городок-то, все живем в радиусе 15 км. Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет», — сказал Собянин.

Он пояснил, что умерших от COVID-19 пациентов «никуда не спрячешь» и отметил, что теперь россиянам еще долго придется ждать последнего больного, так как это «все равно, что пытаться искоренить грипп или насморк».

«Это невозможно», — резюмировал мэр.

Сегодня в Москве открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус. По последним данным, с начала пандемии в столице было выявлено 231 801 случаев заболевания COVID-19. Жертвами инфекции стали 4 258, 168 955 пациентов выздоровели.

темы
Москва
Сергей Собянин
коронавирус
статистика
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