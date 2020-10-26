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Уже вот-вот: Глава Минэкономразвития определил срок восстановления экономики

Антон Мельников
26 октября, 2020 20:07
1 мин
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kremlin.ru

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что экономика страны восстановится во 2-м квартале 2021 года.

По мнению министра, этого времени хватит, чтобы экономические показатели России вернулись к докризисному уровню.

«Но очень много, к сожалению, внешних факторов, очень много и сан-эпид факторов, очень много факторов того, что происходит в соседних странах», — отметил Решетников.

Также министр уточнил, что все факторы в совокупности вызывают у граждан и у предпринимателей тревожный фон, передаёт Lenta.ru.

Ранее стало известно, что накопительную часть пенсии в России «заморозят» еще на один год.

темы
Россия
экономика
Минэкономразвития
Максим Решетников
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