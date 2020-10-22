Новости Общество
Общество
В России накопительную пенсию «заморозят» еще на один год
22 октября, 2020 14:01
1 мин
фото: Flickr
Госдума на пленарном заседании в первом чтении приняла проект закона, согласно которому предлагается продлить «заморозку» накопительной пенсии еще на один год.
Президент России Владимир Путин в 2019 году подписал закон о «заморозке» накопительной пенсии до 2022 года. Сейчас предлагается продлить эту меру еще на год.
Реализация законопроекта поможет уменьшить сумму выделяемых средств на обязательное пенсионное страхование, пишет «РИА Новости».
Также в 2021 году в России ожидается повышение тарифов домашнего интернета на 10-20 процентов, это станет дополнительной финансовой нагрузкой для россиян. В Госдуме предложили временно «заморозить» цены на услугу.
поддержать проект
1 мин