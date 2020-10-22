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В России накопительную пенсию «заморозят» еще на один год

Дмитрий Байков
22 октября, 2020 14:01
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фото: Flickr

Госдума на пленарном заседании в первом чтении приняла проект закона, согласно которому предлагается продлить «заморозку» накопительной пенсии еще на один год.

Президент России Владимир Путин в 2019 году подписал закон о «заморозке» накопительной пенсии до 2022 года. Сейчас предлагается продлить эту меру еще на год.

Реализация законопроекта поможет уменьшить сумму выделяемых средств на обязательное пенсионное страхование, пишет «РИА Новости».

Также в 2021 году в России ожидается повышение тарифов домашнего интернета на 10-20 процентов, это станет дополнительной финансовой нагрузкой для россиян. В Госдуме предложили временно «заморозить» цены на услугу.

темы
Россия
общество
экономика
Госдума
пенсия
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