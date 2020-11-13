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Ассоциация туроператоров (АТОР) обратилась к российским властям с просьбой освободить турбизнес от уплаты налогов до конца первого квартала следующего года. Соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина организация уже направила.

«Рассмотреть возможность освободить турфирмы от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды, а также перенести налог для предприятий, применяющих УСН, в период до конца I квартала 2021 года», – говорится на сайте АТОР.

Кроме того, ассоциация просит предоставить турфирмам возможность вообще не платить часть налогов за текущий год, так как отсрочку налоговых платежей назвать поддержкой довольно сложно. В Организации считают, что отсрочки только усугубляют положение компаний, так как приводят к накоплению долгов перед бюджетом.

Ранее сообщалось, что пострадавшим из-за пандемии новой коронавирусной инфекции предприятиям малого и среднего бизнеса продлили налоговые каникулы. В том числе тем, кто работает в сфере туризма и гостиничного бизнеса.