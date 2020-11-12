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Пандемия облегчит судьбу бизнесменов до конца года. Так постановили в кабмине РФ

Марьям Ибрагимова
12 ноября, 2020 13:19
2 мин
Фото: zs74.ru
Фото: zs74.ru

Пострадавшие из-за пандемии новой коронавирусной инфекции предприятия малого и среднего бизнеса получат от правительства России приятный бонус. Им продлили налоговые каникулы. Об этом на заседании кабмина заявил сегодня премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По его словам, отечественный бизнес поручил поддержать президент РФ Владимир Путин. Постановление уже подписано, соответственно, до конца года предприниматели могут выдохнуть. Отмечается, что данная возможность распространяется не на всех. Антикризисная поддержка коснется компаний, работающих в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, развлекательной и спортивной сфер, а также тех, кто работает в области организации конференций и выставок.

Отсрочку по уплате налогов и страховых взносов ввели в России весной текущего года на срок в шесть месяцев. Ситуация с COVID-19 в стране, да и во всем мире, по-прежнему остается непростой, поэтому власти решили поддержать малый и средний бизнес, передает ТАСС.

темы
бизнес
Михаил Мишустин
коронавирус
господдержка
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