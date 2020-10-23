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Центральный Банк России лишил лицензии Росбизнесбанк. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Росбизнесбанк занимал 338 место в банковской системе России. Центробанк сообщает, что кредитная организация нарушила законодательство в области противодействия отмыванию доходов. Также банк завышал размер собственных средств, представляя в Банк России некорректный расчет капитала, пишет «Russia Today».

Ранее стало известно, что Центральный Банк России собирается проверить «Яндекс» и банк «Тинькофф» на предмет инсайдерской торговли (сговор ради изменения котировок акций). К такому решению регулятор пришёл после того, как две компании заявили, что сделка по покупке «Тинькоффа» «Яндексом» не состоится.