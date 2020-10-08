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Цена кусается: аптеки продали только 500 упаковок российского препарата от коронавируса

Артем Денисов
8 октября, 2020 05:02
1 мин
теблетки
Фото: pixabay.com

С начала продаж российских препаратов для лечения коронавируса «Арепливира» и «Коронавира» россияне купили в аптеках более 500 упаковок, сообщили аналитики фармацевтического рынка.

Сегодня минимальная отпускная стоимость этих лекарств составляет 11 тысяч 550 рублей.

В конце октября в аптеках появится третий подобный препарат — «Авифавир», после чего цены на средства против COVID-19 начнут снижаться, пишут «Известия».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России направила в фармацевтические компании страны запросы по поводу обоснованности цены на препарат от коронавируса «Арепливир».

Как отметили в службе, «Арепливир» не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому его цена не регулируется государством.

темы
эпидемия
коронавирус
лекарства
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