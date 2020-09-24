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ФАС заинтересовалась ценами на российские таблетки от коронавируса «Арепливир»
24 сентября, 2020 02:28
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Фото: flickr.com
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) направила в фармацевтические компании страны запросы по поводу обоснованности цены на препарат от коронавируса «Арепливир».
Как отметили в службе, «Арепливир» не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому его цена не регулируется государством, сообщает РБК.
Как сообщалось, стоит «Арепливир» 12 тысяч 320 рублей, это рекомендованная производителем цена. Она обусловлена тем, что препарат является инновационным и обладает высокой эффективностью.
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