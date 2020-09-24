ФАС заинтересовалась ценами на российские таблетки от коронавируса «Арепливир»

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) направила в фармацевтические компании страны запросы по поводу обоснованности цены на препарат от коронавируса «Арепливир».

Как отметили в службе, «Арепливир» не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому его цена не регулируется государством, сообщает РБК.

Как сообщалось, стоит «Арепливир» 12 тысяч 320 рублей, это рекомендованная производителем цена. Она обусловлена тем, что препарат является инновационным и обладает высокой эффективностью.