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ФАС заинтересовалась ценами на российские таблетки от коронавируса «Арепливир»

Артем Денисов
24 сентября, 2020 02:28
1 мин
nf,ktnrb
Фото: flickr.com

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) направила в фармацевтические компании страны запросы по поводу обоснованности цены на препарат от коронавируса «Арепливир».

Как отметили в службе, «Арепливир» не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому его цена не регулируется государством, сообщает РБК.

Как сообщалось, стоит «Арепливир» 12 тысяч 320 рублей, это рекомендованная производителем цена. Она обусловлена тем, что препарат является инновационным и обладает высокой эффективностью.

темы
коронавирус
вакцина
фас
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