ЦБ может простить Сбербанку 150 миллиардов рублей

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Центральный Банк России и Министерство финансов пришли к соглашению об условиях, по которым субординированный кредит 2008 года выданный Сбрербанку, перейдет в основной капитал банка и станет списываемым.

Источник подтвердил, что «права требований в объеме 150 млрд руб. по субординированному кредиту, предоставленному Банком России ПАО Сбербанк, переданы в казну Российской Федерации».

В 2020 году Министерство финансов имеет возможность изменить условия выданного Сбербанку кредита, чтобы банк смог включить его в источники основного капитала. Право на списание является необходимым требованием для включения субординированного кредита в такие источники, поясняют Ведомости.

Ранее ЦБ сообщал, что за три месяца пандемии ВВП России сократился на 10%.