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За три месяца пандемии ВВП России сократился на 10%

Антон Мельников
15 июля, 2020 17:43
2 мин
фафыа
Pixabay

Центральный банк оценил падение ВВП России за период с апреля по июнь в 9,5-10%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ЦБ считает, что нижняя точка падения экономики России была пройдена в мае 2020 года, после которой наметились улучшения, но потери предыдущих месяцев компенсировать не удалось.

«С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем падение выпуска в базовых отраслях за апрель—июнь оценивается нами в диапазоне 8,5–9% год к году. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП во втором квартале на 9,5–10% год к году», - цитирует заявление Центробанка РБК.

ЦБ отмечает, что с третьей декады июня экономика России «демонстрирует отчетливые признаки роста», однако основным фактором роста остается внутреннее потребление, а восстановление внешнего спроса остается «неопределенным».

Напомним, что ранее регулятор прогнозировал сокращение годового ВВП в размере 4-6%.

Ранее из-за роста наличных денег, в России заговорили о стократной деноминации рубля.

темы
Россия
экономика
ВВП
ЦБ
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