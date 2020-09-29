Соединявшая Крым и Краснодарский край переправа закрылась

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Керченская паромная переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов. Это связано с переориентировкой перевозок на автомобильное и железнодорожное сообщение по Крымскому мосту.

О прекращении работы сообщил оператор перевозок - компания «АнРуссТранс». Во время последнего рейса 28 сентября грузовой паром перевез всего три вагона.

«Больше заказов для перевозки вагонов нет. В связи с этим компания вынуждена приостановить работу, как и Керченской переправы, так и порта «Крым», - сказали в пресс-службе.

Из-за этого под сокращения попали около 300 сотрудников - они смогут работать до 1 октября, передает РИА Новости Крым. До этого в пиковые годы (с 2014 по 2016) в порту трудились более 700 сотрудников.

Керченская переправа работала с 1954 года. Она связывала Крым с Краснодарским краем. В 1990-е годы грузовые перевозки почти заморозили - их восстановили только в 2004-м.

Ранее сообщалось о новых антироссийских санкциях за Крымский мост.