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Евросоюз придумал новые антироссийские санкции за Крымский мост

Дмитрий Байков
28 сентября, 2020 13:46
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фото: Pixabay

Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза согласовал введение новых санкций против России за строительство Крымского моста. Об этом сообщил корреспондент радио «Свобода» Рикард Йозвяк.

Сейчас речь идет не о принятии окончательного решения, а о запуске письменной процедуры. Формальное решение, в свою очередь, будет принято на текущей неделе. Санкции могут ввести против двух человек и четырех компаний из-за строительства Крымского моста.

Евросоюз обвиняет российскую сторону в «нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины», пишет «Интерфакс».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила об ответных санкциях. Она подчеркнула, что меры были приняты на паритетной основе из-за конфликта с Брюсселем.

Официальный представитель Европейского Союза Питер Стано заявил, что ЕС считает ответные санкции, объявленные Россией, неоправданными.

темы
Россия
санкции
политика
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