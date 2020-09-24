Россия ответила на санкции. Евросоюзу не понравилось

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Официальный представитель Европейского Союза Питер Стано заявил, что ЕС считает ответные санкции, объявленные Россией, неоправданными.

В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила об ответных санкциях. Она подчеркнула, что меры были приняты на паритетной основе из-за конфликта с Брюсселем.

По словам Стано, ЕС отвергает эти ответные санкции, как и иные ответные российские санкции, поскольку считают их неоправданными, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что во время выступления на генассамблее ООН российский президент Владимир Путин предложил отменить уже существующие санкции на время эпидемии COVID-19.