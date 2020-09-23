«Очень здравое предложение». Политолог оценил призыв Путина к отмене санкций

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Во время выступления на генассамблее ООН российский президент Владимир Путин предложил отменить уже существующие санкции на время эпидемии COVID-19.

Как сообщила политолог и публицист Наталья Елисеева, глава государства выступил в качестве миротворца, гаранта стабильности и мира. «Если говорить конкретно об отмене санкций, то это очень здравое предложение. Мы видим, как поступают американцы, которым абсолютно наплевать на пандемическое положение некоторых стран. Что они не могут получить медикаменты и лекарства для населения. Когда были предложения по отмене санкций по факту, США отказались. Их осознанная позиция привела к гибели населения в этих странах. Путин это видел, в его интересах, как и других стран, подобного больше не допускать», — отметила политолог.

Она предположила, что, скорее всего, санкции будут только усилены. «…Но Америка себя уже показала. И кто бы ни был президентом, республиканец или демократ, они все равно проводят агрессивную политику в отношении других стран. Это показало время, и показали абсолютно разные президенты», — отметила Елисеева, сообщает телеканал «360».

Напомним, Путин считает, что мировая торговля не должна страдать из-за нелегитимных санкций, а их отмена помогла бы восстановлению глобального роста. Также президент предложил снять ограничения в отношении ряда товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Путин отметил, что глобальную экономику придется еще долго восстанавливать после пандемии коронавируса и для этого потребуются нестандартные решения.