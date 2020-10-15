Снятие санкций с украинских предприятий вернет в Россию доильные аппараты и котлы

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Стало известно, какую продукцию производят украинские заводы, которые хотят вернуть на российский рынок с помощью снятия санкций.

Как сообщили в Минпромторге, «Брацлав» — доильные аппараты, а Рубенажский картонно-тарный комбинат выпускает гофрокартон. В ведомстве при этом отмечают, что, например, с гофрокартоном у России проблем нет, потому что страна закрывает все потребности за счет своих предприятий. Дефицита котлов отопления тоже не наблюдается, потому что в РФ есть свое производство. При этом Россия готова пойти навстречу украинским партнерам, отметили в Минпромторге.

Глава Ведомства Денис Мантуров выразил уверенность в том, что «этот шаг окажет позитивный эффект для двусторонних экономических отношений», сообщает телеканал «360».

Напомним, на совещании с членами кабмина России глава государства Владимир Путин поддержал предложение о снятии ограничения с нескольких предприятий Украины, что позволит поставлять производимую ими продукцию в Россию.

С соответствующим предложением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он надеется, что Украина зеркально отреагирует на это решение российских властей.