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В надежде на зеркальный ответ: Путин снимает санкции с украинских предприятий

Артем Денисов
14 октября, 2020 23:13
2 мин
Путин
Фото: flickr.com

На совещании с членами кабмина России глава государства Владимир Путин поддержал предложение о снятии ограничения с нескольких предприятий Украины, что позволит поставлять производимую ими продукцию в Россию.

С соответствующим предложением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он надеется, что Украина зеркально отреагирует на это решение российских властей. Санкции снимаются с компании «Брацлав», а также Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

«Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны», - отметил Путин, сообщает РБК.

Напомним, ранее Путин допустил отмену санкционных ограничений для ряда украинских предприятий.

«У меня сердце болит за рабочих Украины, но Россия ввела санкции в ответ на действия Киева», — отметил президент.

Ранее Виктор Медведчук, лидер политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть частичную отмену санкций РФ в отношении украинских промышленных предприятий.

темы
санкции
украина
путин
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