Владимир Путин допустил отмену антиукраинских санкций

Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин допустил отмену санкционных ограничений для ряда украинских предприятий.

«У меня сердце болит за рабочих Украины, но Россия ввела санкции в ответ на действия Киева», — отметил президент.

Ранее Виктор Медведчук, лидер политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть частичную отмену санкций РФ в отношении украинских промышленных предприятий.

«Я понимаю сложность этого вопроса, но сегодня жизнь в Украине, экономический и социальный кризис вынуждает меня как представителя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" думать о тех людях, которые обратились и обращаются в последние месяцы, уже в последние два года после введения санкций, в 2019 и текущем 2020 году, по вопросу возможности рассмотрения частичной отмены санкций в отношении предприятий промышленного производства, в отношении предприятий Лиги машиностроителей, которая объединяет 240 предприятий», — цитируют обращение Медведчука к Мишустину «Известия».