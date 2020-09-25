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Смена логотипа обернулась для «Сбербанка» судебным разбирательством

Антон Мельников
25 сентября, 2020 18:22
1 мин
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Alltime.ru, Youtube / РБК

«Сбербанк» провёл ребрендинг: был изменен логотип, а название сократилось до «Сбер».

После презентации нового логотипа на «Сбер» подала в суд сеть магазинов часов ALLTime.

Сеть магазинов считает, что изображение является плагиатом на товарный знак, который был зарегистрирован ALLTime в 2018 году.

Компания требует в иске запретить банку использовать новый логотип, а также хочет взыскать миллион рублей в качестве компенсации за неблагоприятные последствия, передает telegram-канал «Подъём».

темы
Сбербанк
суд
логотип
бренды
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