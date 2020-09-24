«Сбербанк» официально представил свой новый логотип

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«Сбербанк» проводит масштабную онлайн-конференцию «СберКонф», на которой руководство банка размазывает о планах по трансформации банка и сервисов.

Мероприятие началось с выступления председателя правления Сбербанка Германа Грефа, который представил новый логотип.

Согласно данным на сайте Роспатента, банк подал заявку на новый логотип в мае 2019 года, в июне 2020-го ее зарегистрировали, передает «РБК»

Напомним, несколько дней назад, в связи с ребрендингом, «Сбербанк» снял со стены главного офиса в Москве старый логотип банка.