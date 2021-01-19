Сколько было потрачено на разворот для Алексея Навального в другой аэропорт?

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Изменение маршрута рейса, на котором оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Россию, могло стоить авиакомпаниям дополнительно 2 млн рублей. Столько нужно было потратить, чтобы перенаправить борт с блогером и еще три пассажирских лайнера из «Внуково», где собрались сторонники политика, в «Шереметьево».

На каждый самолет потратили до 500 тыс. рублей - в эту сумму входят перелет из одного аэропорта в другой (это примерно полчаса пути), оплата взлетов и посадок. Об этом написал Forbes.

Независимый аналитик по вопросам экономики авиации Дмитрий Адамидов оценил потери авиакомпаний только на керосине около 150 тыс. рублей на один самолет в одну сторону.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заметил, что потери из-за перегонки самолетов исчисляются сотнями тысяч рублей.

В «Победе» не раскрыли траты, только заявили, что в день прилета Навального перенаправили в другой аэропорт три самолета. Еще один рейс выполняла авиакомпания «Россия».

Ранее сообщалось, что о маневре с заменой аэропортов знали за сутки.