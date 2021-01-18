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О маневре с заменой аэропортов для самолета Навального знали за сутки и залили больше топлива
18 января, 2021 11:59
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Фото аэропорта «Внуково
О замене аэропорта прилета для самолета оппозиционера Алексея Навального знало руководство «Аэрофлота» и «Победы», а также экипаж рейса. По плану, борт до последнего времени должен был следовать во «Внуково», сделать несколько кругов и улететь на посадку в «Шереметьево».
По этой причине в баки залили больше топлива, чем требовалось для перелета во «Внуково». Об этом написал Telegram-канал Baza со ссылкой на неназваные источники.
Чей это был план, не уточняется.
В авиакомпаниях и в аэропорту «Внуково» информацию не комментировали.
Напомним, Алексей Навальный прилетел в Россию 17 января. Во время паспортного контроля его задержали. Оппозиционер провел ночь в ОВД Химок.
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