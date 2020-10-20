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Сбербанк хочет создать для бизнеса и властей специальный сервис, который будет анализировать траты и передвижения жителей страны. Об этом сообщил директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» кредитной организации Станислав Карташов.

Сервис будет изучать банковские транзакции россиян, сопоставлять их с информацией о местоположении торговых точек, с помощью чего сможет в последующем советовать бизнесменам различные варианты решения в сфере управления недвижимостью и земельных отношений.

«Сбербанк уже получил запросы от региональных и муниципальных властей и от торговых сетей. Геоаналитика может пригодиться и малому бизнесу», – цитирует эксперта РБК.

Помимо этого, информация позволит отслеживать миграционные потоки в крупных городах страны. Если проект запустится, представители бизнеса и власти смогут наблюдать за тем, как перемещаются россияне между городом и пригородом. В «Сбере» считают, что это нововведение пригодится при планировании работы общественного транспорта и решении других городских вопросов.

Сервис может заработать в рамках платформы «СберАналитика», о запуске которой кредитная организация сообщила 13 октября. Сообщается, что собранная информация о тратах и передвижениях жителей страны будет использоваться в обезличенном виде.

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