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С нового года спиртное в России будет не всем по карману

Лилия Караева
13 ноября, 2020 17:44
1 мин
Водка
Pixabay.com

Минфин России опубликовал указ, в котором говорится о повышении с 1 января 2021 года минимальных розничных цен на водку, коньяк и игристые вина. Стоимость водки вырастет на 5,6% - с 230 до 243 рублей за поллитра.

Коньяк подорожает с 433 до 445 рублей, шампанское - со 164 до 169 за 0,75 литра. В совокупности стоимость этих напитков увеличится на 3%.

Действие данного указа сохранится до 31 декабря 2026 года, пишет «Газета.ру».

Предыдущий раз цены повышались с 1 января 2020 года. Минимальные розничные цены используют как инструмент борьбы с дешевым контрафактом.

темы
Россия
Минфин
цены
алкоголь
повышение
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