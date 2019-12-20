Россияне будут больше платить за коньяк и водку

Минфин утвердил повышение минимальных розничных цен на водку и коньяк. Таким образом, с 1 января 2020 года минимальная розничная цена на водку увеличится на 7% — до 230 рублей за бутылку (сейчас — 215 рублей).

Коньяк подорожает на 11,6% — до 433 рублей за бутылку (с 388 рублей).

Кроме того, впервые с 2015 года поднимется минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья. С 1 января она увеличится на 16% и составит 57 рублей за литр безводного спирта.

Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь используются как инструмент для борьбы с дешевым контрафактом, пишет НТВ.

Ранее крупнейшие российские производители шампанского предупредили о возможном дефиците своей продукции в 2020 году. Производство игристых вин в России в самое ближайшее время может резко сократиться из-за нового закона о виноделии.

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