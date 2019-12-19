Россиянам может не хватить шампанского на Новый год

Крупнейшие российские производители шампанского предупредили о возможном дефиците своей продукции в 2020 году. Производство игристых вин в России в самое ближайшее время может резко сократиться из-за нового закона о виноделии.

Это может привести к тому, что многие россияне не смогут приобрести свой любимый новогодний алкогольный напиток отечественного производства. Такая ситуация сложилась из-за принятого Госдумой 18 декабря закона «О виноградарстве и виноделии в РФ». Он вносит изменения в обозначения различных видов продукции, так или иначе связанных с вином.

Вина, которые сделаны полностью из российского винограда, будут продаваться с обозначением «вино России». Виноградосодержащие напитки необходимо будет выделять надписью «не является вином» на этикетке. Помимо этого, для производства российского вина нельзя будет использовать зарубежное сырье.

В России недостаточно собственного виноматериала, большинство продукции делается из импортного сырья. Запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза, пишет «Коммерсант».

Журналист и глава Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев, в свою очередь, назвал законопроект о виноделии в РФ, революционным, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было.

По словам Киселева, стране представился второй в своей истории шанс стать винной провинцией мира. Аналогичные законы, помогли развитию виноделия в Грузии и Молдавии.

Читайте нас в мобильном приложении