Киселев назвал законопроект о виноделии в России революционным

Законопроект о виноделии в РФ, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было.

По словам журналиста и главы Союза виноградарей и виноделов России Дмитрия Киселева, стране представился второй в своей истории шанс стать винной провинцией мира. Аналогичные законы, помогли развитию виноделия в Грузии и Молдавии.

Законопроект о виноделии устанавливает правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия. Документ устанавливает ряд особенностей маркировки и розничной продажи вина.

Киселев уверен, что слабый алкоголь является средством борьбы с алкоголизмом. Вино является более здоровой заменой крепкому алкоголю, пишут «Известия».

Журналист Дмитрий Киселев был избран председателем Союза виноградарей и виноделов. Соответствующее решение было принято 26 октября во время ежегодного собрания организации в рамках IX Всероссийского саммита виноделов в Крыму.

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