Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

Журналист Дмитрий Киселев был избран председателем Союза виноградарей и виноделов.

Соответствующее решение было принято 26 октября во время ежегодного собрания организации в рамках IX Всероссийского саммита виноделов в Крыму.

«В условиях создания отрасли на новых принципах для меня это очень ответственное дело. Идея - продолжение линии князя Ильи Сергеевича Голицина — предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, "чистое вино". Спустя век у России — новая попытка»,— заявил новоиспеченный председатель союза «РИА Новости».

Союз виноградарей и виноделов России существует с 2001 года. В него входят комитеты по виноделию различных регионов страны. С 2010 года союз возглавлял уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов.