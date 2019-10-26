Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Журналист Дмитрий Киселев был избран председателем Союза виноградарей и виноделов.
Соответствующее решение было принято 26 октября во время ежегодного собрания организации в рамках IX Всероссийского саммита виноделов в Крыму.
«В условиях создания отрасли на новых принципах для меня это очень ответственное дело. Идея - продолжение линии князя Ильи Сергеевича Голицина — предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, "чистое вино". Спустя век у России — новая попытка»,— заявил новоиспеченный председатель союза «РИА Новости».
Союз виноградарей и виноделов России существует с 2001 года. В него входят комитеты по виноделию различных регионов страны. С 2010 года союз возглавлял уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов.
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