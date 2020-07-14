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Руководитель «Аэрофлота» рассказал как снизить стоимость авиабилетов на 30%

Антон Мельников
14 июля, 2020 18:24
2 мин
выав
Pixabay

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что компания может переключиться на премиальный сегмент рынка и заниматься только дальнемагистральными рейсами. Оставшиеся рейсы на себя возьмет дочка «Аэрофлота» - лоукостер «Победа». Согласно Савельеву, благодаря этому изменению, цены в экономклассе могут снизиться на 30%.

Савельев пояснил, что обе компании используют одинаковый парк самолетов. Разница в том, что «Аэрофлот» относится к более премиальному сегменту, поэтому в его самолетах есть бизнес-класс и кухня, из-за которых общее количество пассажирских мест в самолете сокращается до 156. В «Победе» есть только экономкласс и отсутствует кухня, благодаря чему в самолете могут лететь до 189 пассажиров.

Также руководитель компании отметил, что у самолетов есть разница в скорости обслуживания и количестве суточного налёта.

«Эти все параметры позволяют говорить о том, что «Победа» может сегодня дать цены лучше, чем те, которые существуют на рынке», - цитирует Савельева РБК, - «Мы можем цены в экономклассе уменьшить на 30%».

Ранее туроператоры России назвали предварительную дату начала выездного туризма, об этом в нашем материале.

темы
Аэрофлот
авиабилеты
авиаперевозки
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