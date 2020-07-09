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Туроператоры РФ назвали предварительную дату начала выездного туризма

Артем Денисов
9 июля, 2020 07:37
2 мин
авиация
Фото: Фото: Денис Постольский

Авиасообщение между Россией и наиболее популярными зарубежными курортами возобновится не раньше конца сентября—октября этого года, следует из оптимистичного сценария.

Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, согласно пессимистичному — в декабре. Она отметила, что возобновление выездного туризма до конца этого лета маловероятно.

Речь идет об открытии осенью наиболее популярных туристических направлений — страны Средиземноморья, включая Турцию. Прогнозы про остальные страны Ломидзе назвала «непонятными», пишет «Коммерсант».

На днях российский кабмин утвердило постановление, позволяющее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.

Как следует из документа, в случае чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, а также при введении режима повышенной готовности, авиаперевозчик вправе отменить вылет и вернуть клиенту деньги. Однако при отказе пассажира от перелета, обязательство доставить его в пункт назначения, указанный в билете, перестает действовать.

Таким образом, пассажир может приобрести новый билет по любому направлению на потраченную ранее сумму. Эти средства также можно направить на оплату других услуг авиакомпании, сообщает РИА Новости.

темы
туризм
авиация
авиабилеты
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