В Россию придёт рецессия. Это конец или ещё нет?

Состояние российской экономики может серьёзно ухудшиться не в 2021 году, как ранее предсказывало Минэкономразвития, а значительно раньше. Такой прогноз сделали эксперты Института экономики роста им. Столыпина. По их оценкам, до конца этого года в России наступит техническая рецессия. «Русская Планета» разбирается, что это такое, из-за чего она наступит и к чему стоит готовиться бизнесу и простым людям.

Что такое рецессия?

В переводе с латыни «рецессия» означает «отступление». Говоря простыми словами, рецессия – это продолжительный спад производства и деловой активности.

До конца 2019 года экономисты прогнозируют так называемую техническую рецессию. Этот термин используют, если статистика фиксирует падение ВВП квартал к кварталу в течение двух кварталов подряд.

Стоит помнить, что рецессия – это ещё не кризис. Кризис приходит позже, когда в полной мере проявятся все негативные последствия рецессии, и вот тогда несладко придётся всем вообще.

Почему она случится?

Экономисты института им. Столыпина полагают, что к рецессии приведут жесткая налоговая и денежно-кредитная политика, а также слабый эффект нацпроектов. То есть, денег под них расписали немало, но средств под сырые проекты ещё не выделили. Плюс ко всему, государство резко сократило расходы по многим статьям. Итог – экономике попросту не хватает денег. При том, что деньги-то есть – мы много заработали на продаже нефти и газа, и налогов собрали значительно больше…

Все страны мира накачивают свои экономики деньгами, мы, наоборот, их выводим!

- так прокомментировал результаты доклада института им. Столыпина экономист Михаил Хазин агентству Regnum. «Это вредительская налоговая политика. Это вредительская бюджетная политика. И в целом вредительская экономическая политика, когда импорт поддерживается, а внутреннее производство гнобится».

Повышение НДС – одна из основных причин падения деловой активности. Несмотря на то, что Росстат зафиксировал рост экономики в первом квартале в 0,5%, это произошло исключительно за счёт крупных предприятий и госсектора, в то время, как малый и средний бизнес вынужден сворачивать свою деятельность. Малый и средний бизнес сократился в стране на 7-8%, а количество работников малых и средних предприятий уменьшилось на 1,6%. Именно вымирание МСП и приводит к рецессии, считает первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин.

Правительство пытается исправить ситуацию, как может. В этом году ЦБ дважды понижал ключевую ставку, и, возможно, сделает это ещё раз. Но, как полагают экономисты, эти меры делу не помогут. Снижение ставки даёт эффект лишь в краткосрочной перспективе, а затем стоит переходить к более решительным действиям – например, перестать бояться инфляции и дать, наконец, деньги экономике.

На что влияет рецессия?

Во-первых, из-за снижения экономической активности в стране уменьшается объём ВВП. Доходы населения падают, люди считают каждую копейку и перестают приобретать товары и услуги, что тоже, в свою очередь, приводит к замедлению экономических процессов. Раз люди меньше покупают, значит, и предприятия вынуждены реагировать на падение спроса и сокращать издержки.

Из-за замедления темпов производства некоторые предприятия могут пойти на крайние меры – например, сократить часть персонала. В итоге, в стране медленно и плавно растёт безработица. Пока, скорее, медленно. Но, как вы помните, вслед за рецессией идёт кризис, и тогда безработных станет намного, намного больше.

В условиях, когда у людей и предприятий всё меньше денег, усиливается потребность в кредитах. Однако банки не очень-то горят желанием раздавать деньги налево и направо, в особенности, если по долгам не смогут расплатиться, поэтому выдача кредитов ограничивается, а ставки по процентам растут.

К чему готовиться?

Интересно, что некоторые экономисты считают рецессию не таким уж и опасным явлением в экономике. Мол, это всего лишь одна из фаз экономического процесса, притом неизбежная: рецессия всегда наступает после стадии экономического роста, а он у нас, как вы помните, был, где-то до 2013 года.

Обычные россияне технической рецессии и вовсе не заметят. Другой вопрос, что мы почти семь лет живём в условиях экономического спада. То есть, резко плохо не станет – будет то же, что и вчера, и позавчера. Другой вопрос, что если с рецессией ничего не делать, то наступит полномасштабный кризис. Дефолт. Коллапс, если выражаться цензурно.

Разумеется, все экономические процессы в государстве так или иначе влияют на жизнь простых людей. Не могут граждане жить в достатке, если кругом закрываются предприятия. Для обычных людей совет, как пережить рецессию и кризис, один: иметь сбережения на случай потери доходов, причём желательно не в рублях, а в разных валютах или в золоте. В акции вкладываться не стоит – стоимость компаний может резко пойти вниз. Будет полезным также пройти повышение квалификации, чтобы более уверенно чувствовать себя в случае потери работы. И, конечно же, держаться за социальные связи – друзья, семья, родственники, коллеги.

Бизнес тоже выживает, как может. Часть небольших организаций переходит в разряд микропредприятий с количеством сотрудников 10 человек и менее. Придётся экономить на всём, начиная от кофемашины в офисе и заканчивая расходами на качественную туалетную бумагу. Возможно, стоит подыскать новые источники инвестиций, либо пересмотреть ассортимент выпускаемой продукции. Когда у людей мало денег, они стараются не покупать то, без чего можно обойтись. Но ряд товаров будет пользоваться спросом всегда, независимо от кризиса. Главное – не паниковать, постараться не влезать в кредиты и на время отказаться от экспериментов в бизнесе.

Выйдем или нет?

Мы далеко не единственная страна в мире, которая переживала нечто подобное. Инструменты по выходу из кризиса есть, они хорошо известны.

Но сейчас всё зависит от того, смогут ли договориться между собой институты, ответственные за экономическую политику. Как известно, Минэкономразвития и ЦБ постоянно спорят о том, как именно стоит выходить из кризиса – например, Максим Орешкин считает, что нужно перестать раздувать кредитный пузырь, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина, наоборот, полагает, что без кредитных денег экономике придётся намного хуже.

В конце концов, у России есть национальные проекты. Это масштабные проекты стоимостью в миллиарды рублей. Если правительство поднажмёт в их реализации, это поможет замедлить спад российской экономики. А значит, и саму рецессию удастся пережить относительно легко, и не скатиться в полномасштабный кризис.