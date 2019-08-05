Обещанный России «взрыв» в экономике произойдет в 2019 году

Количество малых и средних предприятий в России снижается вместе с сокращением числа их работников. Это угрожает экономике спадом в 2019 году, а не в 2021, как предсказывали раньше, заявили эксперты Института экономики роста им. Столыпина.

По итогам первого квартала рост экономики был оценен Росстатом в 0,5%. Эксперты объясняют, что рост обусловлен исключительно успехами крупных предприятий и госсектора.

Вместе с тем техническая рецессия может произойти в 2019 году, а не в 2021, как прогнозирует Минэкономразвития. В Институте пояснили, что к этому приведут жесткая налоговая и денежно-кредитная политика, слабый эффект нацпроектов.

Доцент РАНХиГС Олег Филиппов сказал РБК, что «это полугодие — по ряду отраслей это четко видно — самое худшее с кризиса 1998 года». В частности, он указал на растущую неплатежеспособность россиян.

О постепенном наступлении рецессии сказал и первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Он отметил, что основной причиной, ведущей с спаду, является вымирание малого бизнеса в торговле.

В июле в России впервые за два года была зафиксирована дефляция.