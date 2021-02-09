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Россияне запаслись сахаром и маслом: фиксируется падение продаж

Артем Денисов
9 февраля, 2021 07:05
1 мин
Артем Денисов
9 февраля, 2021 07:05
1 мин
сахар
Zamir Usmanov/Global Look Press

В январе текущего года жители России стали меньше покупать сахара — его продажи упали на 12% по сравнению с декабрем.

Кроме того, регистрируется уменьшение среднего чека. Похожая ситуация и с подсолнечным маслом, реализация которого снизилась на 19%. При этом его средняя стоимость выросла, но в рамках пределов, оговоренных с производителями.

Как считают эксперты, тенденция связана с тем, что россияне сделали свои запасы еще в декабре на фоне обсуждения роста цен в стране, пишут «Известия».

Как сообщалось, торговые сети в России начали испытывать сложности с закупкой сахара и подсолнечного масла, столкнувшись с дефицитом товаров. Производители отказываются отпускать продукцию на тех условиях, о которых с бизнесом договорились Минсельхоз и Минпромторг.

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Сахар
масло
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