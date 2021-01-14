Государственная заморозка цен на сахар и подсолнечное масло привела к дефициту

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Торговые сети в России начали испытывать сложности с закупкой сахара и подсолнечного масла, столкнувшись с дефицитом товаров. Производители отказываются отпускать продукцию на тех условиях, о которых с бизнесом договорились Минсельхоз и Минпромторг.

О проблемах с закупкой двух продуктов сообщил источник в одной из розничных компаний. По его словам, производители либо отказываются продавать продукцию на согласованных с властями условиях, либо игнорируют запросы.

Существование проблемы подтвердил глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин. По его словам, мелкие сети покупали продукцию у дистрибьюторов, на которых соглашение не распространяется. Попытки переориентироваться на закупку у заводов не увенчались успехом - предприятия готовы обслуживать крупных продавцов, а за доставку остальным требуют премию.

Как рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Русагро» Максим Басов, некоторые компании стремятся закупить сахар по фиксированной цене для хранения и последующей продажи после прекращения действия соглашения.

Напомним, 16 декабря в России было подписано соглашение о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло. В рознице их стоимость не должна превышать 46 и 110 рублей соответственно. Минпромторг заверял, что договоренности не приведут к дефициту.