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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ отзывает 90 124 автомобилей Lada семейств XRay и Vesta. У машин обнаружили потенциальную неисправность - риск перетирания топливного шланга в моторном отсеке.

Отзывная кампания коснулась машин, произведенных с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020-го. АвтоВАЗ предупредил владельцев машин о небходимости приехать в дилерский центр.

Попадает ли машина под отзыв, можно узнать по перечню VIN-номеров на сайте Росстандарта.

На машинах заменят топливный шлаг, а при необходимости - перестановят жгут проводов. Все работы проведут бесплатно, пишет Autonews.

В июле 2020 года в двигателях Lada Granta, Lada Vesta и Lada Xray выявили течь масла. Неисправность вызывала запах дыма в салоне авто.