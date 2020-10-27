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За два года россиянам продали 90 124 бракованных Lada XRay и Vesta. Их починят бесплатно

Лилия Караева
27 октября, 2020 17:40
1 мин
Lada XRay
Wikimedia

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ отзывает 90 124 автомобилей Lada семейств XRay и Vesta. У машин обнаружили потенциальную неисправность - риск перетирания топливного шланга в моторном отсеке.

Отзывная кампания коснулась машин, произведенных с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020-го. АвтоВАЗ предупредил владельцев машин о небходимости приехать в дилерский центр.

Попадает ли машина под отзыв, можно узнать по перечню VIN-номеров на сайте Росстандарта.

На машинах заменят топливный шлаг, а при необходимости - перестановят жгут проводов. Все работы проведут бесплатно, пишет Autonews.

В июле 2020 года в двигателях Lada Granta, Lada Vesta и Lada Xray выявили течь масла. Неисправность вызывала запах дыма в салоне авто.

темы
Россия
ремонт
Lada
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