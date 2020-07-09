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Lada перестанет течь? В машинах «АвтоВАЗа» найдена серьезная неисправность

Лилия Караева
9 июля, 2020 16:43
1 мин
Lada
Flickr

В двигателях Lada Granta, Lada Vesta и Lada Xray выявили неисправность. У двигателей обнаружена течь масла.

Оно попадает на раскаленные детали мотора, в результате чего в салоне появляется запах дыма. Дефект обнаружен у 1,6-литровых 16-клапанных двигателей.

Производитель машин «АвтоВАЗ» активно устраняет недостаток. Предприятие разослало дилерам предписание с просьбой выявлять бракованные моторы, пишет Ladaonline. Как будут устранять дефект на выпущенных машинах, пока неясно.

В мае сообщалось, что «АвтоВАЗ» зарегистрировал три новых названия. Предполагалось, что они станут наименованиями новых моделей Lada.

темы
Lada
АвтоВАЗ
двигатель
дефект
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