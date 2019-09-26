Lada Priora намотала миллион километров в российских условиях

Найден автомобиль Lada Priora с пробегом один миллион километров. Такие цифры получены за три года при езде по тысяче километров в день.

Владелец сообщил, что за это время не пришлось ремонтировать коробку передач. Замена понадобилась педали газа и стартеру.

Когда машина проехала 80 тысяс километров, ее перевели на газобалонное оборудование, рассказывает «ПолитЭксперт». Дважды водитель делал капитальный ремонт двигателя.

Lada Priora производили в России с 2007 по 2018 годы. Машины выпускали заводы в Тольятти и в Аргуне.