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Заявка на ускоренную регистрацию отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» была направленна во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Также лекарство должно пройти процедуру преквалификации. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Мы направили заявку на ускоренную регистрацию и преквалификацию вакцины Всемирной организацией здравоохранения, что позволит включить «Спутник V» в перечень лекарственных препаратов, отвечающих ведущим стандартам качества, безопасности и эффективности», — заявил директор РФПИ Кирилла Дмитриева.

Программа по преквалификации препаратов, которая координируется ВОЗ, - единственная глобальная программа по обеспечению качества лекарственных средств.

Если российская вакцина успешно пройдёт все регистрационные процедуры и тесты на соответствие требованиям и стандартам, то она сможет попасть в специальный перечень лекарств. Этот список используют международные организации и страны, которые осуществляют массовую закупку лекарств, передаёт РИА «Новости».

Вместе с программой преквалификации и ускоренной регистрацией лекарств, которая сейчас работает из-за пандемии, отечественная вакцина может стать одной из первых в перечне для массовых закупок.

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