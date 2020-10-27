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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что основной причиной заболевания COVID-19 является то, что люди игнорируют санитарные требования и рекомендации. По данным ведомства, порядка 85% заражённых «нарушали существующие сегодня правила, не носили маски, не мыли руки».

Попова отметила, что в России изменилась структура инфицированных. Теперь в заражение сильно вовлечены лица старшего возраста.

«И самые высокие цифры на 100 тысяч (инфицированного) населения сегодня среди людей старше 60 лет», - отметила она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что рядом с пожилыми людьми по уровню заражения находятся лица в возрасте от 30 до 49 лет, передаёт «Интерфакс».

«Это, очевидно те, кто хуже всего соблюдают требования в части масочного режима», - прокомментировала Попова поведение заболевших людей.

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