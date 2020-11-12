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Верховный суд освободил из-под домашнего ареста американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви, который обвинялся в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Арест также сняли с еще шести фигурантов дела Baring Vostok.

Сторона обвинения настаивала на продлении ареста до 13 января 2021 года. Но судья Василий Зыкин принял во внимание то, что стороны заключили мировое соглашение и банк получил 2,5 млрд рублей.

Фигурантам дела изменили меру пресечения на менее строгую в виде запрета некоторых действий. Им нельзя выходить из дома с 22:00 до 06:00, находиться в помещении банка «Восточный», пишет «Интерфакс».

Как уточняет телеканал «360», материалы уголовного дела переданы в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу.

В беседе с Telegram-каналом LIFE SHOT Калви сказал: «Это очень позитивный шаг вперёд, но это не конец истории».

Калви и других фигурантов дела задержали в феврале 2019 года. Дело завели по заявлению члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Он утверждал, что вместо возврата кредита компания Калви «Первое коллекторское агентство» передала банку акции стоимостью всего 600 тыс. рублей. Утверждалось, что уголовное дело могло быть возбуждено из-за подозрений Кремля в финансировании Baring Vostok оппозиции.