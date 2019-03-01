Кремль заподозрил Baring Vostok в финансировании оппозиции

Кремль заподозрил Baring Vostok в финансировании оппозиции

Уголовное дело против главы инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного по подозрению в мошенничестве, могло быть возбуждено из-за подозрений Кремля в финансировании оппозиции. Об этом рассказали источники в администрации президента.

Чиновники полагают, что через фонд финансировались протесты перед президентскими выборами в 2018 году. В частности, речь идет о протестах дальнобойщиков против системы «Платон» и обманутых дольщиков.

«Арест Калви может означать, что он попытался давать денег тому, кому не надо давать», — заявили чиновники «Дождю».

Деньги предположительно проходили через «Норвик-банк». Советник председателя правления банка Алексей Кордичев также арестован вместе Калви.

Майкла Калви и еще пятерых человек арестовали в середине февраля. Их подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

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