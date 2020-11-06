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Российские норки могут выйти на мировой рынок меха

Артем Денисов
6 ноября, 2020 01:19
1 мин
норка
фото: Pixabay

После массового уничтожения норок в Дании Россия может выйти на мировой рынок меха, заявили в Минпромторге.

«Ожидается, что Дания не только утратит свои позиции на мировом рынке, но и станет нетто-импортером изделий из норкового меха. Не исключается также введение запрета на производство меховых изделий, за который ранее уже выступали отдельные политики и активисты», — сообщили в российском ведомстве.

В настоящее время Дания считается крупнейшим производителей норковых шкурок. Однако, если в стране решат истребить 12 млн норок, то закроются более тысячи ферм, сообщает РИА Новости.

Напомним, новый мутирующий коронавирус был обнаружен на 207 норковых фермах. Власти Дании обещали фермерам возместить убытки. «Это черный день для меня и для всех, кто работает в этой промышленности. Правительство понимает это», - сказала премьер-министр.

темы
бизнес
меха
норка
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